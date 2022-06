Ukraińska improwizacja frontowa. Miniaturowy Grad w akcji

Nie jest bynajmniej pierwszy przypadek, ponieważ do roli artylerii są adaptowane nawet lotnicze zasobniki z niekierowanymi rakietami S–8 . Warto też wspomnieć o kreatywnym zastosowaniu testowej wyrzutni pocisków Brimstone zamontowanej bokiem w ciężarówce.

Zestawy BM–21 Grad są powszechnym środkiem artylerii rakietowej zdolnym zrównać z ziemią całe oddziały bądź nawet osiedla. Wykorzystywane są do tego rakiety kal. 122 mm umieszczone w 40 prowadnicach zdolne do rażenia celów na dystansie około 20 km, aczkolwiek istniały też rakiety o zwiększonym zasięgu. Standardowo rakiety miały głowicę odłamkowo–burzącą, ale dostępne są też takie z głowicą kasetową.

Dlatego artyleria rakietowa jest priorytetowym celem zarówno dla Ukraińców, jaki Rosjan, a stosunkowo niewielka mobilność blisko 14 tonowego Grada nie poprawia jego przeżywalności. Ponadto większość przejmowanych przez Ukraińców Gradów jest mocno uszkodzona, przez co nie nadają się one do remontu.