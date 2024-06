Tracą jedna za drugą. Rosjanie mają ich coraz mniej

Najcenniejszych systemów obrony powietrznej ubywa i to w zastraszającym tempie, a Rosjanie nie mogą na bieżąco odbudowywać strat. Wynika to z faktu, iż jest to proces kosztowny i czasochłonny. Ponadto w arsenale Federacji Rosyjskiej znajduje się ok. 100 dywizji wyposażonych w S-300/400, podczas gdy tamtejsza armia potrzebuje do skutecznej obrony 10-krotnie więcej, aż 1000 dywizji – wyliczał wcześniej analityk wojskowy Oleksandr Kowalenko.