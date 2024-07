Program MDAC. Haubice 155 mm jako artyleria przeciwlotnicza

Historia zatacza wielkie koło – przed epoką rakiet przeciwlotniczych ich rolę pełniła artyleria. Obok szybkostrzelnych armat małych kalibrów przed laty stosowano także broń strzelającą znacznie większymi pociskami, jak słynna niemiecka armata kalibru 88 mm (8,8 cm Flak 18). Istniały także specjalne pociski przeciwlotnicze do najcięższych dział okrętowych, jak japońskie pociski San Shiki kalibru 460 mm.

Do starego pomysłu wraca obecnie Pentagon. Amerykanie szukają bowiem sposobu na skuteczne, a zarazem możliwie tanie zwalczanie zagrożeń nowego typu, do niszczenia których większość obecnych systemów przeciwlotniczych nie był projektowana.

Rozwiązaniem ma być powrót do artylerii lufowej, strzelającej specjalnymi pociskami HVP (Hyper Velocity Projectile) . Praktyczną realizacją tej koncepcji ma być nowa amerykańska haubica, rozwijana obecnie w ramach programu MDAC (Multi-Domain Artillery Cannon) .

Dzięki swojemu kalibrowi i długiej lufie, haubica MDAC ma oferować zasięg ognia znacznie większy niż małokalibrowe armaty przeciwlotnicze, które mogą zwalczać cele na dystansach do kilku lub – w przypadku np. artylerii okrętowej – kilkunastu kilometrów.

Będzie to możliwe dzięki integracji artylerii z systemem IBCS. To wyjątkowy w skali świata system – "mózg" obrony przeciwlotniczej, korzystający z danych dostarczanych przez różne sensory i wypracowujący na ich podstawie najlepszy scenariusz wykorzystania dostępnej broni. Poza Stanami Zjednoczonymi użytkownikiem systemu IBCS jest również Polska, która zamówiła go wraz z systemami Patriot, pozyskiwanymi w ramach programu Wisła.