Ukraińcy zatopili kolejny rosyjski okręt. Łupem padł B‑237 "Rostów nad Donem"

"Rostów nad Donem" (B-237) to rosyjski okręt podwodny klasy Kilo, znanej w Rosji jako Projekt 636.3. Jest to jeden z okrętów podwodnych o napędzie diesel-elektrycznym, które są używane głównie do operacji w wodach przybrzeżnych. Okręty tej klasy są cenione za swoją cichą pracę, co utrudnia ich wykrycie przez przeciwnika.