KHAN z Turcji w Polsce. Jest to konkurent dla Iskandera

Jest to pocisk o masie 2,5 tony przenoszący odłamkowo-burzącą głowicę bojową o masie 470 kg zdolny do uderzenia w wersji eksportowej na dystansie do 280 km. W praktyce jak powiedział nam przedstawiciel firmy Roketsan zasięg jest wyższy. Ograniczenia wynikają z Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych, który ogranicza zasięg eksportowych systemów do maksymalnie 300 km i limituje masę głowicy bojowej do 500 kg.