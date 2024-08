Duże straty samolotów Su‑34 w Rosji. Sprawcą ukraińskie drony z nową głowicą

Wskazuje to na wykorzystanie przez Ukraińców nowych głowic bojowych w dronach, które są zbliżone do tych z amerykańskich rakiet M30A1 GMLRS zasypujących znaczny obszar gradem wolframowych odłamków. Najpewniej dron był zaprogramowany do eksplozji w powietrzu, aby zmaksymalizować obszar rażenia.