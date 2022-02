Ukraina atakuje rosyjskie lotnisko. Użyto systemu 9K79 Toczka

Ukraina odpowiedziała Rosji działaniem ofensywnym. Pierwszym potwierdzonym celem na terytorium rosyjskim jest lotnisko Millerowo, które znajduje się niedaleko granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jak informuje Zespół Badań i Analiz Militarnych, do ataku wykorzystano system 9K79/9K79M-1 Toczka/Toczka-U.

Nie ma jednak pewności, czy wszystkie pociski były sprawne. Wspomniany system w armii ukraińskiej służy jeszcze od czasów Związku Radzieckiego. Wykorzystane pociski cechują się zasięgiem do 120 kilometrów. Pojedynczy pocisk waży 2010 kilogramów, z czego 482 kilogramy to masa głowicy.

Nie ma jasności co do tego, jaki skutek przyniósł atak wojsk ukraińskich na lotnisko Millerowo. ZBiAM przytacza słowa zarówno Rosjan, jak i Ukraińców. Pierwsi twierdzą, że atak trafił w pustkę, drudzy, że doszło do trafienia ważnych celów. Brakuje potwierdzenia dotyczącego rodzaju sprzętu, który został uszkodzony. Niewykluczone więc, że na lotnisku ustawiono wraki śmigłowców i samolotów, które miały posłużyć jako przynęta dla ukraińskich sił zbrojnych.