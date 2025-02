Ukraińcy podają liczby. Produkują więcej artylerii niż mocarstwo NATO

Podczas konferencji prasowej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego padła liczba 154 haubic 2S22 Bogdana wyprodukowanych w 2024 roku. Ma to być wolumen większy niż we wszystkich państwach NATO.

Ukraińcy wydają się tutaj trochę przesadzać , ponieważ np. francuski koncern Nexter miał osiągnąć pułap produkcji nawet do 12 haubic CAESAR miesięcznie w 2024 roku zgodnie z informacjami początku ubiegłego roku. To sama Francja, a należy tutaj doliczyć jeszcze choćby Polskę, Czechy, Słowację, Niemcy Szwecję czy USA.

Warto jednak zaznaczyć, że ukraiński przemysł jest przestawiony na produkcję wojenną w porównaniu do zachodniego, który mimo wszystko także zwiększył swoje możliwości. Kluczowym komponentem do produkcji haubicy 2S22 Bogdana są armaty kal. 155 mm o długości 52 kalibrów. Zachodnie lufownie poza pokrywaniem krajowych potrzeb nas bieżąco dostarczają też nowe lufy na potrzeby systemów artyleryjskich przekazanych Ukrainie.

Została nim czeska Tatra z podwoziem Phoenix 8x8 dobrze znanym w ukraińskim przemyśle. Koncepcyjnie 2S22 Bogdana jest bardzo zbliżona do francuskiego CAESAR-a , ponieważ jest to armata kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów osadzona na podwoziu ciężarówki. Ta jednak w stosunku do pierwszych wersji została opancerza w celu ochrony przed odłamkami artyleryjskimi i po części przed atakami dronami FPV .

Ukraińska haubica jest wyposażona w półautomatyczny system ładowania o szybkostrzelności do 6 strz./min wymagający jedynie wyjęcia pocisku z magazynu i włożenia go do pobliskiego podajnika. Jest to prosty i stosunkowo niezawodny system, który jednak wymaga obecności części obsługi na zewnątrz.