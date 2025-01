Pokaz siły Ukraińców. Na Rosjan i Koreańczyków spadły potężne rakiety

Rosjanie wraz z żołnierzami z Korei Północnej niestrudzenie próbują odbić zajęty przez Ukraińców obszar obwodu kurskiego. Mimo przewagi liczebnej nie są w ostatnich tygodniach posunąć się do przodu, a Ukraińcy próbują zniwelować przewagę przeciwnika za pomocą m.in. pocisków GMLRS w wersji M30 z głowicą kasetową.

Pociski M30 GMLRS z głowicą kasetową były produkowane w latach 2004-2009 do czasu przejścia na mniej kontrowersyjną głowicę Alternative Warhead w wersji M30A1 pozbawioną niewybuchów.

Z kolei kasetowy wariant M30 zawiera klasyczną głowicę kasetową zawierającą ładunek dokładnie 404 bombletów M101 DPICM uwalnianych w powietrzu nad zadanym terenem. Są one raczej podobne do bardziej powszechnych M85 DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition ważących około 300 g zdolnych przepalić pancerz o grubości od 100 do 120 mm i razić cele miękkie odłamkami na dystansie kilku metrów.