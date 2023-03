Ukraińcy mają swojego HIMARS-a. Jego zasięg jest większy niż Amerykańskiego

Ukraiński system Wilcha-M jest rozwinięciem i dostosowaniem do warunków nowoczesnego pola bitwy wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej BM-30 Smiercz podobnie jak ma to miejsce w przypadku rosyjskiej modernizacji Tornado-S . Ostatnio pojawiły się informacje o ostrzelaniu przez Ukraińców celów w Mariupolu leżącym poza zasięgiem HIMARS-ów z podstawowymi rakietami GMLRS .

Pokazuje to, że Ukraina wciąż może jeszcze mieć na stanie rakiety Wilcha-M wyprodukowane przed wojną lub co bardziej prawdopodobne przy pomocy zagranicznych partnerów odzyskała ograniczone możliwości ich produkcji podobnie jak ma, to miejsce przy amunicji artyleryjskiej i moździerzowej.