Bayraktar Akinci z nową funkcjonalnością. To "latający HIMARS"

Turcy przedstawili udany test odpalenia pocisku IHA-122 z drona Bayraktar Akinci , tworząc coś w rodzaju latającej wyrzutni M142 HIMARS . Dzięki zastosowaniu pocisków rakietowych o zasięgu ok. 55 km dron może on eliminować systemy przeciwlotnicze ze znacznej odległości.

Turcy pochwalili się odpaleniem kierowanego pocisku IHA-122, który jest w praktyce dostosowanym przez firmę Roketsan do użycia z platform latających pociskiem TRG-122 o zasięgu do 30 km. Te są ewolucyjnym rozwojem rakiet kal. 122 mm, gdzie dodano system nawigacji inercyjnej i głowicę naprowadzającą się na odbitą wiązkę lasera.

Bayraktar Akinci to konstrukcja typu HALE (High Altitude, Long Endurance), co oznacza, że jest w stanie latać na wysokości do niemal 14 km przez 24 godziny. Turecki dron jest dużą maszyną o długości 12,3 m i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 20 m. Jesgo maksymalna masa startowa wynosi 6 ton, z czego użyteczny ładunek to aż 1500 kg.