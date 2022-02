"Latające oko" polskiej artylerii. Zawarto umowę na drony

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, przedmiotem zamówienia jest " 11 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym dla Wojsk Rakietowych i Artylerii". Wartość umowy opiewa na kwotę 50 mln zł brutto. Pierwsze dostawy zostaną zrealizowane jeszcze w tym miesiącu, a ich zakończenie przewidywane jest do marca następnego roku.

Producent podkreśla , że FlyEye jest zaawansowanym i całkowicie polskim rozwiązaniem, które można wykorzysać do wielu różnych zadań. Rozwiązanie zostało opracowane przez gliwicką spółkę Flytronic, której większościowym udziałowcem jest WB Electronics S.A.

System może być używany do kierowania artylerią, obserwacji pola walki czy patrolowania granic. Sprawdzi się również przy monitorowaniu infrastruktury krytycznej oraz jako środek transportu dla niewielkich wrażliwych ładunków. Według informacji podanych przez WB Electronics S.A., FlyEye "został wprowadzony do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej oraz formacji mundurowych innych państw".

Wielozadaniowy system składa się z kilku bezzałogowców i był sprawdzony w warunkach bojowych przez polskie wojsko podczas misji zagranicznych. FlyEye to jedyny opracowany i produkowany w Polsce zaawansowany sprzęt wojskowy znajdujący się w ofercie Agencji Wsparcia i Zamówień Obronnych NATO (NSPA).

Wielkim atutem FlyEye jest modułowa budowa, która pozwala na przygotowanie go do startu i złożenie po lądowaniu w mniej niż 10 minut. Sam start odbywa się automatycznie – dron wypuszczany jest prosto z ręki operatora. "Nie jest przy tym wymagany żaden sprzęt wspomagający, jak wyrzutnia czy pneumatyczna katapulta. Znacząco zmniejsza to masę transportowanego zestawu. Start BSP FlyEye można przeprowadzić z dowolnego miejsca, nawet z pokładu niewielkiej jednostki pływającej" – zwraca uwagę producent.