Trofeum z czasów Chruszczowa. Ukraińcy ze zdobycznym T-62M

W sieci pojawiły się zdjęcia przejętego w okolicach Chersonia sprawnego czołgu T-62M. Wskazuje to na desperację Rosjan, którzy sądząc po ostatnich transportach kolejowych , zwożą na front coraz więcej tych maszyn.

Czołgi T-62M to zmodyfikowane w latach 80. XX wieku wersje starszych modeli T-62, które otrzymały dodatkowe moduły pancerza kompozytowego na wieży i kadłubie, co zwiększyło oferowaną przez nie ochronę do poziomu prezentowanego przez pierwsze wersje czołgów T-72 bądź T-64.