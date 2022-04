Pociski przeciwpancerne Milan 2. Ukraińcy szkolą się z ich obsługi

Pocisk ma zasięg do 2 tys. m i jest w stanie przebić się przez pancerz o grubości do 700 mm. Są to niższe parametry niż w przypadku ukraińskich systemów Stugna-P (zasięg do 5 km i przebijalność na poziomie 800 mm), ale należy mieć na uwadze, że każda broń przeciwpancerna zdolna niszczyć ochronę rosyjskich czołgów zwiększa potencjał bojowy Ukrainy.