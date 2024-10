Transformacja starocia z Niemiec. Ukraińcy zmienili go nie do poznania

Zasadniczy pancerz czołgów Leopard 1A5 to zaledwie parędziesiąt mm stali pancernej wspartej w niektórych miejscach panelami z Lexanu będącego formą poliwęglanu. To może wystarczyć do obrony wyłącznie przed odłamkami artyleryjskimi i ostrzałem z armat automatycznych do kal. 30 mm z większej odległości.