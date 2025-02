Targi IDEX 2025. Korea Południowa jako odpowiedź na pancerne marzenia Arabów

Organizowane co dwa lata targi IDEX są jednymi z największych tego typu wydarzeń na świecie i zawsze przyciągają licznych wystawców. Jest też jedno z nielicznych miejsc, gdzie jeszcze są obecni rosyjscy wystawcy chwalący się m.in. czołgiem T-90MS .

Jednakże ciekawszym przypadkiem jak podaje portal Army Recognition jest obecność w ZEA południowokoreańskiego czołgu K2ME, czyli dostosowanego do pustynnych warunków czołgu K2 Black Panther .

Warto zaznaczyć, że maszyna była już na poprzedniej edycji targów w 2023 roku, ale tym razem Koreańczycy wrócili z czołgiem zasilanym krajowym silnikiem o mocy 1500 KM, a nie niemieckim MTU. Jest to bardzo duża zmiana, ponieważ Niemcy mogą zablokować dostawy uzbrojenia mającego ich komponenty jak miało to miejsce choćby przy Eurofighterach. Jest to istotne np. w kontekście Arabii Saudyjskiej poszukującej nowych czołgów.