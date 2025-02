Pancerne marzenia Austrii. Planują podwojenie liczby Leopardów 2

Jak podaje portal Exxtra24 przecieki z umowy koalicyjnej wskazują, że obejmuje on zakup 58 czołgów Leopard 2A8 , które byłyby znaczącym wzmocnieniem austriackich sił pancernych składających się obecnie z batalionu pancernego Panzerbataillon 14 stacjonującego w Wels mającego na stanie 58 czołgów Leopard 2A4 . Są to sztuki odkupione od Holandii w latach 90. XX wieku, które mają przejść modernizację.

Źródło tanich czołgów Leopard 2 w zasadzie wyschło, ponieważ wszystko, co było dostępne pojechało do Ukrainy lub zostało rozdysponowane w ramach programu Ringtausch . Teraz jedyną opcją pozyskania dodatkowych maszyn jest pozyskanie fabrycznie nowych sztuk w wersji Leopard 2A8 , których jednostkowy koszt jest szacowany na 29 mln euro. W ten oto sposób Austria dołączy do rosnącego grupowego zamówienia Niemiec, Czech, Holandii czy Litwy.

Leopard 2A8 to najnowsza propozycja w ofercie firmy KNDS, będąca rozwinięciem dobrze znanego w NATO Leoparda 2, który stanowi podstawę uzbrojenia w wielu europejskich krajach należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Choć na ostatnich targach Eurosatory przedstawiono jeszcze bardziej zaawansowaną wersję Leopard-2 A-RC 3.0, to do jej komercyjnego debiutu w potrzeba jeszcze trochę czasu. Warto zaznaczyć, że to i tak może być szybciej od efektu programu MGCS, który ma się pojawić dopiero w latach 40. XXI wieku.