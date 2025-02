Tajemnicze dostawy broni Rumunii dla Ukrainy. Prawda wyszła na jaw

Jak podaje portal Defense Express , rumuński korespondent wojenny wskazuje, że takie utrzymywanie tajemnicy nie ma sensu, ponieważ i tak sprzęt można zidentyfikować na podstawie otwartych źródeł i jest go więcej niż bateria systemu Patriot . Przykładowo broń strzelecka przekazana przez Rumunię pokroju np. wielkokalibrowych karabinów maszynowych DSzKM ma oznaczenia Cugir wskazujące na fabrykę Uzina Mecanic Cugir.

Z kolei ciężki sprzęt poza oznaczeniami można też poznać po kamuflażu i są to np. wieloprowadnicowe wyrzutnie APR-40 (kopia BM-21 Grad), haubice Model 89 (licencyjna wersja 2S1 Goździk ) bądź transporterów TAB-71 ( BTR-70 ). Ponadto Rumunia przekazuje Ukrainie także amunicję artyleryjską.

Mimo dostaw zachodniego sprzętu dla Ukrainy to wciąż większość wykorzystywanego przez Ukraińców sprzętu ciężkiego ma charakter poradziecki. Nowy sprzęt z Zachodu taki jak np. bojowe wozy piechoty M2A2 Bradley trafiał głównie do nowych lub odtwarzanych jednostek, a do reszty trafiał sprzęt poradziecki.