Nie wiadomo skąd są. Po modyfikacjach w Polsce trafią do Ukrainy

Polska firma MISTA ze Stalowej Woli znana m.in. produkcji i dostaw do Ukrainy pojazdów opancerzonych Oncilla będących poprawionym z błędów konstrukcyjnych ukraińskim Dozorem-B dokonała renowacji i modernizacji ponad 150 transporterów opancerzonych BTR-70.

Niestety nie wiadomo skąd one mogły pochodzić, ale najprawdopodobniej źródłem były pozbywające się poradzieckiego sprzętu na rzecz natowskiego Węgry i/lub Rumunia. Te państwa mają na stanie jeszcze po kilkaset sztuk transporterów z tej rodziny w formie np. licencyjnych wersji TAB-77 .

Polska modernizacja miała doprowadzić wersje bazowe do standardu zbliżonego do ukraińskiej modernizacji BTR-70DI. Zakładała ona m.in. wymianę silnika benzynowego wraz ze skrzynią biegów na mocniejszego diesla, dodanie celownika termowizyjnego oraz zastosowanie fabrycznych zagłuszarek dronów. Ponadto wzmocniono opancerzenie drzwi bocznych.

Mimo iż transporter opancerzony BTR-70 to konstrukcja z lat 70. XX wieku to wciąż jego stalowy pancerz o grubości do 9 mm zapewni ochronę przed odłamkami artyleryjskimi i ręczną bronią strzelecką załadowaną standardową amunicją czego nie można powiedzieć o improwizacjach czy pojazdach cywilnych.