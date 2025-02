Miny z drukarki 3D i śrubek. To Ukraińcy zrzucają na Rosjan

Ukraińcy od początku wojny chętnie korzystali z bogatych zapasów min przeciwpancernych skutecznych przeciwko rosyjskim siłom pancernym i zmechanizowanym. Niestety z czasem Rosjanie zmodyfikowali swoją taktykę do wykorzystania mas piechoty, których ataki są określane mianem "mięsnych szturmów" .

Rosja tego nie zrobiła, przez co i tak miny przeciwpiechotne są na terenie Ukrainy. Dopiero niedawno Amerykanie zezwolili na przekazanie Ukrainie części posiadanych min przeciwpiechotnych, ale to zbyt mało w stosunku do potrzeb. Z tego względu Ukraińcy opracowali własne analogi min motylkowych PFM-1 rozrzucanych przez drony określane mianem "piernika" (Gingerbread).