Miały trafić do Iraku. Rosjanie wysłali je do Ukrainy

Rosyjska armia doświadcza znacznego niedoboru systemów przeciwlotniczych i jest zmuszona odbierać je odbiorcom eksportowym – wskazuje ukraiński serwis Defense Express. Uwagę zwraca zwłaszcza wersja systemu Pancyr-S1 , która miała trafić pierwotnie do Iraku. Ze względu na odbiorcę, broń posiada specyficzny, pustynny kamuflaż. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Irak zamówił w 2014 r. 48 samobieżnych rosyjskich zestawów przeciwlotniczych Pancyrów-S1, z czego połowa została dostarczona w 2018 r. Koszt zamówienia, według dostępnych informacji, wyniósł 2,3 mld dolarów. Jak zauważa Defense Express, to właśnie nietypowy kamuflaż ujawnił pochodzenie tego kompleksu w szeregach najeźdźców.

Pojawienie się "irackiego" Pancyra może wskazywać, że Rosji brakuje sprzętu przeciwlotniczego, przez co jest ona zmuszona wstrzymać dostawy wojskowych produktów eksportowych. Podobne przypadki odnotowano już wcześniej – Moskwa przerzuciła m.in. amunicję artyleryjską przeznaczoną dla Azerbejdżanu oraz czołgi, które miały trafić do Syrii.

Pancyr-S1 jest montowany na podwoziu kołowym lub gąsienicowym, a na wyposażenie armii wszedł w latach 90. XX w. Zestaw jest w stanie razić cele lecące na pułapach do 15 km. Co ciekawe, pierwszym użytkownikiem tej broni nie była Rosja lecz ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Jak pisał Przemysław Juraszek, to właśnie w tym arabskim kraju przeprowadzono w 2002 r. pierwsze testy systemu, a dwa lata później dostarczono pierwsze wersje Pancyrów, osadzone na niemieckich ciężarówkach MAN SX.