F-35 pojawił się nad Polską. To jeden z najnowocześniejszych myśliwców świata

Dzięki serwisom internetowym pokazujący lokalizację statków powietrznych na mapie w czasie rzeczywistym takim jak np. Flightradar24 można obserwować jakie maszyny aktualnie znajdują się nad naszym krajem. Oczywiście, dotyczy to samolotów, które udostępniają informacje na temat swojego położenia czy pochodzenia.

Z oficjalnej strony Siłach Powietrznych USA można dowiedzieć się, że "F-35A to zwinny, wszechstronny, wysokowydajny, wielozadaniowy myśliwiec". Maszyna startuje i ląduje w sposób konwencjonalny (CTOL - Conventional Take-off and Landing), co sprawia, że można jej używać praktycznie w każdym miejscu.