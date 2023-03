Polskie satelity na wojnie. Ukraina chwali ich pracę

Na mocy umowy zawartej z firmą ICEYE Ukraina otrzymała na własność satelitę i dostęp do transmisji danych za pomocą konstelacji ICEYE. Satelita znajduje się nad terytorium Ukrainy dwa razy w ciągu dnia, a fotografie z tego terenu trafiają wyłącznie do strony ukraińskiej, jako właścicieli satelity. Rozdzielczość obrazu wynosi od 0,5 do 1 m, w zależności od konkretnego obszaru. Pojedyncze zdjęcie może obejmować obszar do 225 kilometrów kwadratowych. Dużą zaletą wykorzystania ICEYE jest szybki czas przesyłania danych.