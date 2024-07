Polskie F‑35 jeszcze lepsze? Trwa poszukiwanie uzbrojenia

Ogłoszenie pojawiło się 10 lipca, a konsultacje są wstępnie planowane w terminie od sierpnia do września 2024 r. Podmioty zainteresowane udziałem w nich mogą wysyłać zgłoszenia do 31 lipca 2024 r. W trakcie konsultacji określone zostaną możliwości nabycia tego typu broni. Jak wyjaśnia Altair: obejmą one "ocenę możliwości spełnienia wymagań, możliwości krajowego potencjału, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw, szkolenia, realizacji infrastruktury". Oszacowane zostaną również koszty dotyczące pozyskania takiego uzbrojenia.

Siły Powietrzne USA przyznały kontrakt na dostawy pierwszej partii 48 pocisków JSM Kongsberg Defense and Aerospace of Norway pod koniec maja 2024 r. Do końca 2028 r. planują kupić ich 268, które trafią na wyposażenie F-35A. Myśliwce te mogą przenosić dwa AGM-184A Kraken w wewnętrznej komorze i cztery podwieszone pod skrzydłami. Są to pociski typu powietrze-ziemia o szacowanym zasięgu ok. 480 km, podobne do wspomnianych pocisków AGM-158C LRASM, ale o nieco lepszych parametrach. AGM-158C LRASM to przeciwokrętowy pocisk manewrujący dalekiego zasięgu o charakterystyce stealth. Jego zasięg szacuje się na 370 km.