Syndrom hawański. Putin może atakować wrogów niewidzialną bronią dźwiękową

"Nieśmiercionośna broń akustyczna " – tak Rosjanie określili obszar zainteresowania jednego z oficerów jednostki 29155 i za badania nad nim nagrodzili go medalem . Mieli ku temu dobry powód. Jak wynika z międzynarodowego śledztwa, od niemal dekady rosyjskie służby specjalne skutecznie atakują amerykańskich dyplomatów i funkcjonariuszy tamtejszych agencji.

Ofiary rosyjskich ataków mają doświadczać tzw. " syndromu hawańskiego ". To zespół zaburzeń, które w latach 2015-2017 wystąpiły u personelu amerykańskiej placówki dyplomatycznej w Hawanie. Bóle głowy, wibrujący ból w uszach, utrata równowagi czy problemy ze snem i pamięcią były tak silne, że z Kuby ewakuowano wówczas 24 osoby.

Tego nie dało się zignorować, zwłaszcza że poza problemami klasyfikowanymi jako neurologiczne zaczęły występować także fizyczne obrażenia, jak "niemechaniczne urazy mózgu" czy urazy ślimaka i kości, wchodzących w skład ucha wewnętrznego. Dają one objawy zbliżone do "syndromu hawańskiego".

Mimo że ślimak umiejscowiony jest głęboko wewnątrz uszu i przez swoje położenie wydaje się być dobrze chronionym narządem, do jego uszkodzenia może dojść pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak ekspozycja na duży hałas (…). Konsekwencjami uszkodzenia ślimaka mogą być trudności w odbiorze mowy, utrudniające komunikację, a także problemy z koncentracją. Ponieważ ślimak sąsiaduje z narządem równowagi, stany zapalne i uszkodzenia w tym obszarze mogą prowadzić do zawrotów głowy i trudności w utrzymaniu równowagi, a także nudności.

Ale jak wystawić kogoś na duży hałas tak, aby się nie zorientował? Bardzo głośny dźwięk może powodować ból. Dźwięk, którego nie słyszymy – także. Wystarczy wyemitować go powyżej (ultradźwięki) albo poniżej (infradźwięki) progu słyszalności, aby w pozornie absolutnej ciszy uzyskać efekt taki, jakby zaatakowana osoba została wystawiona na ekstremalny hałas.

Gdy wystawisz kogoś na bardzo głośny dźwięk (…), to ta osoba natychmiast odczuje ból, zasłoni uszy i będzie błagać, żebyś przestał. Można to też zrobić wykorzystując dźwięki o bardzo niskiej albo bardzo wysokiej częstotliwości, których dana osoba nie usłyszy, ale będzie odczuwać ból.

Problem w tym, że uspokajające komunikaty są sprzeczne z ujawnionymi wcześniej opiniami ekspertów, na które powoływało się m.in. amerykańskie Biuro Dyrektora Krajowego Wywiadu (to dowództwo Wspólnoty Wywiadowczej, nadzorującej 18 rządowych agencji wywiadowczych).

Jak ustalono, Hawana wcale nie była pierwsza, bo charakterystyczne dolegliwości zaobserwowano u personelu placówek dyplomatycznych już wcześniej m.in. we Frankfurcie.

Ich występowanie pokrywa się z potwierdzonymi w wyniku śledztwa zagranicznymi wyjazdami funkcjonariuszy rosyjskiej jednostki 29155 . To pracujący dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU mordercy odpowiedzialni za ataki na wrogów Putina na całym świecie. Jednostka 29155 wykonała m.in. atak z użyciem promieniotwórczej broni na terytorium NATO, zatruwając polonem Siergieja Skripala i jego córkę.

Niezależnie do tego " nieśmiercionośna broń akustyczna", oddziałująca na swoje ofiary w niewidzialny i trudny do wykrycia sposób, nie jest ani dziennikarskim wymysłem, ani wizjami futurologów czy wielbicieli SF. Istnieje naprawdę.

Czy dźwięk może być bronią? Wzmianki o bojowym zastosowaniu muzyki sięgają VII-VI wieku p.n.e., gdy powstawała wchodząca w skład Starego Testamentu Księga Jozuego. To właśnie z niej pochodzi opis niepotwierdzonej archeologicznie bitwy pod Jerychem , gdzie 3200 lat temu słynne trąby jerychońskie, w połączeniu z krzykiem tysięcy wojowników, miały doprowadzić do zawalenia się potężnych murów obronnych.

O tym, jak dolegliwe mogą być fale dźwiękowe, dobitnie mogli przekonać się somalijscy piraci albo uczestnicy różnych demonstracji na całym świecie, na których zastosowano LRAD (Long Range Acoustic Device) – nieśmiercionośną broń emitującą dźwięki wywołujące fizyczny ból. Także i polska policja ma na stanie zestawy LRAD , jednak ze względu na normy prawne, w naszym państwie mogą być one stosowane jedynie w roli mobilnego nagłośnienia.

W przeciwieństwie do "syndromu hawańskiego", opisywane przypadki nie mają w sobie nic tajemniczego - to przykłady niekorzystnego oddziaływania hałasu. Ale co w przypadku, gdy oddziałują na nas dźwięki, których nie słyszymy?