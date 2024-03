Oncilla z Polski na froncie. Ukraińcy pokazali nagranie

Wozy Oncilla są mocno zachwalane przez Ukraińców. Nie są jednak częstym gościem w relacjach z frontu, ponieważ nie trafiło ich tam wiele. Na początku marca 2024 r. firma Mista poinformowała, że wyprodukowała dopiero setny taki pojazd dla Ukrainy . Nie ujawniono jednak, ile do tej pory wysłano ich na wschód.

Oncilla to pojazd mierzący prawie 5,5 m długości oraz 2,5 m szerokości. Cechuje się opancerzeniem zgodnym z poziomem 2. standardu STANAG 4569. Chroni znajdujące się we wnętrzu osoby przed pociskami 7,62×39 mm, a także przed eksplozjami ładunku wybuchowego (do 6 kg) pod dowolnym kołem.