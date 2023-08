Silna Biało-Czerwona. Nowy sprzęt na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego

Tegoroczna defilada to okazja do publicznej prezentacji nowego sprzętu, który – po okresie rekordowych zamówień u polskich i zagranicznych producentów – zaczął trafiać do jednostek Wojska Polskiego. Są to zarazem pojazdy, których w "polskich" wariantach nie widzieliśmy w czasie wcześniejszych defilad. Jakimi nowymi nabytkami pochwali się MON w tym roku?