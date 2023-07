Żmije w polskim wojsku. Zostaną wysłane na wschód

"Żmija" to LPU Wirus, pojazd dalekiego rozpoznania, chociaż niekiedy określany jest również jako lekki pojazd uderzeniowy. Był tak przedstawiany np. przez Ministerstwo Obrony Narodowej podczas ogłaszania umowy dotyczącej większego zamówienia na te jednostki. Podpisano ją jeszcze w 2017 r., z Polskim Holdingiem Obronnym oraz firmą Concept.

Nowa partia pojazdów "Żmija" składa się z 35 egzemplarzy . Mają trafić do pododdziałów rozpoznawczych pełniących służbę przy wschodniej granicy Polski , która od dłuższego czasu z racji wojny Rosji z Ukrainą oraz sytuacji na Białorusi znajduje się pod specjalnym nadzorem.

Pierwotny harmonogram dostaw nie został dotrzymany. Zarówno pierwsza partia, jak i nowa docierają do polskiego wojska z opóźnieniem. Wedle wstępnych założeń ta transza wozów "Żmija" miała zostać przekazana ponad rok temu.

Pod maską skrywa się silnik o pojemności 2,4 l oraz mocy 180 KM z maksymalnym momentem obrotowym 430 Nm. Pojazd posiada też 6-biegową manualną skrzynię biegów i napęd 4x4. Jest w stanie osiągać prędkość maksymalną 100 km/h w terenie i do 140 km/h na lepszych drogach.

- Ten samochód umożliwi przede wszystkim patrolowanie trudno dostępnych terenów, a więc zwiększy mobilność patroli wojskowych. Jest to samochód nowoczesny. To samochód, który swoją wartość jeżeli chodzi o wyposażanie wojskowe wykazał również poprzez to, że możliwe jest zamontowanie bardzo szerokiej gamy sprzętu wojskowego - mówił podczas przekazania pierwszej partii w 2021 r. Mariusz Błaszczak, minister Obrony Narodowej.