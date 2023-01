Sekretarz generalny NATO. Korea Północna dostarcza Rosji broń

Jest to już drugi bardzo znaczący głos mówiący o zaopatrywaniu się Rosji w amunicję artyleryjską i pociski rakietowe w KRLD. Wcześniej tę kwestię podnosił amerykański Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby , a teraz mamy sekretarza generalnego NATO.

Wspomniane pociski artyleryjskie i rakietowe to w zasadzie jedyne co reżim towarzysza Kim Dzong Una może podarować Rosji. KRLD ma najprawdopodobniej ogromne zapasy amunicji artyleryjskiej kal. 122 mm lub 152 mm o zasięgu 15-18 km, ponieważ obydwa państwa wykorzystują systemy tego samego kalibru.

Ponadto w grę wchodzą też niekierowane pociski rakietowe do wyrzutni BM-21 o zasięgu 20 km lub być może pociski rakietowe o średnicy 300 mm i zasięgu do 200 km stosowane w systemie KN-09, które mogą być kompatybilne z wyrzutniami BM-30 Smiercz . Rosjanie ostatnimi czasy cierpią na bardzo poważne braki amunicji artyleryjskiej i pocisków rakietowych, skoro są zdolni ograbiać nawet dostawy amunicji wyprodukowanej na eksport .

Z kolei drugą częścią wizyty było nakłonienie Korei Południowej do otwartego wspierania Ukrainy. Aktualnie Koreańczycy powołują się swoje prawo zakazujące dostarczania broni do stref działań wojennych. Tymczasem ze względu na zaszłości historyczne Korea Południowa ma bardzo znaczące możliwości produkcji uzbrojenia, co byłoby wielką pomocą dla państw NATO.