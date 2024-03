Satelity HBTSS to sposób na pociski hipersoniczne. Kosmiczny parasol USA

Broń hipersoniczna jest rozwijana w wielu krajach, jednak za liderów w jej rozwoju uchodzą obecnie Rosja i Chiny. Propaganda tych krajów intensywnie eksploatuje ten wątek i przedstawia pociski hipersoniczne jako superbroń, zdolną do przełamania obrony przeciwrakietowej i zniszczenia dowolnego celu.

Mit ten został zweryfikowany podczas wojny w Ukrainie, gdzie – co pokazuje los rosyjskich pocisków Ch‑47M2 Kindżał czy niedawno użytego do ataku na Kijów 3M22 Cyrkon – zachodnie systemy przeciwlotnicze okazały się zdolne do zwalczania rosyjskich pocisków hipersonicznych.