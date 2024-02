3M22 Cyrkon spadł na Kijów. Ukraińcy potwierdzają użycie hipersonicznej broni Rosji

Co ciekawe, zdaniem Ruwina już teraz można "powiedzieć, że broń nie spełnia taktycznych i technicznych cech deklarowanych przez wroga". Warto przypomnieć, że Władimir Putin często chwalił się projektem Cyrkona i chętnie zaznaczał, że pocisk "nie ma odpowiedników". Jeszcze w 2021 r. prezydent Rosji przekonywał, że pociski jest zdolny do osiągnięcia prędkości około 9 machów, trudny do wykrycia, ma zasięg 1000 km i może znacząco poprawić zdolności Rosji do obrony i ataku.