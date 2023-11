Musk wywołał nieznane zjawisko. Astronomowie mówią o "Aurora SpaceX"

Starty rakiet kosmicznych mają swoje niepożądane skutki. Jednym z nich jest tworzenie dziur jonosferycznych. Podróżując przez atmosferę statki kosmiczne cały czas uwalniają paliwo. W warstwie jonosfery jego dawki powodują jednak reakcję zjonizowanych atomów tlenu. Zmieniają się one w cząsteczki gazu i emitują czerwone światło. Przypomina to zjawisko zorzy polarnej , ale na bardzo ograniczonej przestrzeni.

Ich wtórne dopalacze uwalniają paliwo, co także prowadzi do powstania wyrwy w jonosferze. Jest ona czasowa i utrzymuje się krócej, niż zjawisko towarzyszące startom. Efekt czerwonej plamy na niebie jest jednak tak charakterystyczny i częsty, że astronomowie nazwali go "zorzą SpaceX".