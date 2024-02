Samoloty B‑1B przebazowane do Szwecji. Ameryka wysłała bombowce strategiczne

Informacje o pojawieniu się w Europie amerykańskich bombowców strategicznych przekazało, poprzez swój oficjalny serwis internetowy, dowództwo USAFE-AFAFRICA . To amerykańskie dowództwo odpowiedzialne za siły lotnicze tego kraju w Afryce i Europie.

Jak informują Amerykanie, w szwedzkiej bazie lotniczej Luleå/Kallax wylądowały dwa bombowce B-1B . Obie maszyny należą do 28. Skrzydła Bombowego i zostały przesunięte do Europy z bazy Ellsworth w Dakocie Północnej.

Jak wynika z udostępnionych informacji, samoloty zostały przesunięte do Europy w ramach ćwiczeń, których celem jest demonstracja amerykańskiego zaangażowania w Europie, wsparcie dla sojuszników i wzmocnienie potencjału odstraszania NATO .

Samoloty B-1B należą do największych samolotów eksploatowanych przez amerykańskie lotnictwo wojskowe. Pierwotnie projektowano je z myślą o penetracji sowieckiej przestrzeni powietrznej, jednak analizy z przełomu lat 70. i 80. wykazały, że tak użyte bombowce mają znikome szanse na przetrwanie .

Sytuację zmieniło pojawienie się w ZSRR szybkich myśliwców dalekiego zasięgu, jak MiG-31. Wymusiło to na Amerykanach powrót do rozwoju szybkiego (prędkość Mach 2) bombowca strategicznego. Według tej koncepcji B-1B miał być maszyną pomostową, dającą czas na opracowanie i przyjęcie do służby trudnowykrywalnych samolotów B-2 Spirit.