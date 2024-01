Manewry Steadfast Defender. Wielka Brytania mobilizuje siły do obrony Polski

Wielka Brytania zdecydowała o wydelegowaniu licznego kontyngentu. Obejmuje on 16 tys. żołnierzy wojsk lądowych i komponent lotniczy w postaci samolotów F-35B i P-8 Poseidon.

Lotniskowce typu Queen Elizabeth to obecnie największe okręty wojenne Europy ( rosyjski Admirał Kuzniecow ma nieco większą długość pokładu, ale mniejszą wyporność). Weszły do służby w latach 2017-2019.

W zamyśle konstruktorów miało to zwiększyć szanse okrętu na przetrwanie walki. Choć na co dzień dowodzenie okrętem odbywa się z przedniej nadbudówki, a zarządzanie operacjami lotniczymi z tylnej, to w razie uszkodzenia jednej z nich druga może zapewnić obsługę wszelkich niezbędnych działań.