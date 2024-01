Bombowiec B-1B rozbity. Amerykanie stracili potężną maszynę

Jak donosi Air&Space Force Magazine, do zdarzenia doszło przy złej pogodzie - temperaturze poniżej zera i gęstej mgle ograniczającej widoczność, a bombowiec B-1B miał stanąć w płomieniach. Na razie nie wiadomo, jakim uszkodzeniom uległ i czy będzie nadawał się do naprawy. W oficjalnego komunikacie bazy sił powietrznych Ellsworth jednak, że na pokładzie maszyny znajdowała się czteroosobowa załoga, która zdążyła się bezpiecznie katapultować.

B-1B Lancer to strategiczne bombowce dalekiego zasięgu, które zostały wprowadzone do służby w październiku 1986 roku. Od tego czasu maszyny przeszły wiele modernizacji, dzięki którym wciąż zachowują sprawność i nadają się do prowadzenia precyzyjnych, konwencjonalnych działań z wykorzystaniem nowoczesnego uzbrojenia armii USA. Pomimo tego w najbliższych latach Amerykanie planują zastąpić całą flotę starzejących się bombowców B-1B nowymi bombowcami B-21 Raider, a baza sił powietrznych Ellsworth będzie jedną z pierwszych, które je otrzyma.