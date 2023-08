"Niewidzialne" bombowce B-2 nad Europą. Jeden z nich wykonał historyczną misję

Była to pierwsza w historii wizyta B-2 w tym kraju. W jej trakcie przeprowadzono tankowanie w trybie "hot pit". Pozwala ono na zwiększenie zapasów paliwa bombowca przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu, który musi on spędzić na ziemi. Jak wyjaśnił gen. James Hecker, dowódca sił powietrznych USA w Europie i Afryce: "tankowanie w trybie hot-pit okazuje się taktyką transformacyjną w operacjach bombowców, obiecującą większą wszechstronność".

Bombowce B-2 są często opisywane jako niewidzialne, co jest związane z zastosowaniem w ich konstrukcji technologii stealth, znacząco obniżającej ich wykrywalność. Ta unikalna cecha, w połączeniu z ich prędkością i dużą ładownością, sprawia, że są to maszyny zdolne do udziału w różnorodnych misjach i operacji na różnych wysokościach. Według firmy Northrop Grumman B-2 jest w stanie skutecznie przedrzeć się przez najbardziej zaawansowane systemy obrony powietrznej przeciwnika - zarówno w misjach konwencjonalnych, jak i nuklearnych.

W maszynie o maksymalnej masie startowej 152 634 kilogramy (przy czym masa własna B-2 to 72 575 kilogramów) zamontowano cztery silniki General Electric F118-GE-100. Jej maksymalna prędkość to 1040 km/h, a zasięg około 9650 km, co oznacza, że jest to bombowiec międzykontynentalny. Jak już wspominaliśmy, B-2 Spirit może przenosić broń jądrową oraz konwencjonalną. W pierwszym przypadku mogą to być np. bomby B61 czy AGM-129 ACM. W drugim np. bomby lotnicze Mk 82, kasetowe bomby lotnicze CBU-97, czy broń precyzyjnego rażenia - AGM-154 JSOW.