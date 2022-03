Systemy przeciwlotnicze S-300. Ukraina miała je otrzymać od państw NATO

S-300 to rakietowe systemy przeciwlotnicze ziemia-powietrze. Serwis Defence24 przekazał , powołując się na dowództwo sił powietrznych Ukrainy, że w rejonie Odessy obrońcy zestrzelili za pomocą tej broni dwa samoloty wielozadaniowe Su-30SM. Maszyny miały spaść do Morza Czarnego, a załogi samolotów zdążyły się katapultować.

Istnieje kilka wariantów tego systemu. Na wyposażeniu Ukrainy znajduje się mobilny zestaw S-300P osadzony na naczepie ciągniętej przez ciągnik KrAZ-260W. System osiąga zdolność bojową w ciągu pięciu minut. W zależności od rodzaju zastosowanego pocisku może zwalczać cele powietrzne na pułapach od 25 do 25 tys. m lub od 10 do 27 tys. m. Maksymalny zasięg rażenia wynosi 200 km.

W S-300P stosuje się szeroką gamę pocisków. Są to: 5W55K, 5W55R, 5W55RUD, 48N6, 48N6E i 48N6E2. Po wystrzeleniu osiągają one maksymalną prędkość w przedziałach od ok. 1900 do 2200 m/s. Pociski są napędzane silnikiem jednostopniowym na paliwo stałe, a masa głowicy wynosi od ok. 130 do 180 kg.