Ukraińcy zniszczyli rosyjskie śmigłowce. Widać je na zdjęciach

Zdjęcia płonących śmigłowców zostały wykonane przez satelity firmy Planet Labs. We wtorek 15 marca wykorzystywany przez NASA system satelitarny FIRMS (ang. Fire Information for Resource Management System) wykrył w tym miejscu gęsty słup dymu. Według Ukrinform zniszczeniu uległy co najmniej trzy śmigłowce. Dzień wcześniej zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies zarejestrowały szereg rosyjskich maszyn na lotnisku w Chersoniu.