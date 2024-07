Powrót do czasów zimnej wojny. Potężna broń USA trafi do Niemiec

Umowa wygasła w 2019 r. po jej wypowiedzeniu przez USA w związku z uzasadnionymi podejrzeniami, że Rosja od lat nie przestrzega zapisów wspomnianego traktatu, a stosowany w Iskanderach pocisk 9M729 ma w rzeczywistości zasięg 1500 km. To otworzyło drogę do opracowania nowych rodzajów pocisków tej klasy.

Pierwszym jest PrSM (Precision Strike Missile), który może być wystrzeliwany z wyrzutni M142 HIMARS i M270 MLRS. Ma on mniejszą średnicę niż ATACMS, dzięki czemu na wyrzutni HIMARS zmieszczą się dwa pociski tego typu. Pierwsza wersja pocisku ma zasięg około 500 km. Poza naprowadzaniem za pomocą GPS (który ma również ATACMS), PrSM ma w fazie terminalnej wykorzystywać również głowicę samonaprowadzającą umożliwiającą trafienie w cel ruchomy: pojazdy czy okręty wojenne. W kolejnych latach do uzbrojenia będą wprowadzane coraz bardziej zaawansowane wersje pocisków PrSM dysponujące nowocześniejszymi głowicami naprowadzającymi, w tym z aktywnym radarem, specjalnymi głowicami przeznaczonymi do zwalczania celów umocnionych czy zasięgiem zwiększonym do 1000 km.