Pociski PrSM w amerykańskim arsenale. Nowe możliwości dla HIMARS

Rakiety zostały dostarczone w konfiguracji Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability, która w listopadzie z powodzeniem przeszła testy na poligonie White Sands Missile Range w stanie Nowy Meksyk. Po uzyskaniu certyfikatu została skierowana do produkcji. Jak wskazuje nazwa rakiety jest to dopiero jej wstępna wersja, która z czasem będzie zyskiwała dodatkowe możliwości. Cała jej konstrukcja została podporządkowana takiej filozofii. Rakieta ma budowę modułową i tak zwaną otwartą architekturę, co w przyszłości pozwoli na jej łatwą modernizację, wymianę lub dokładanie kolejnych elementów.

– PrSM da dowódcom operacyjnym zdolność do przeciwstawienia się wrogim operacjom manewrowym i obronie przeciwlotniczej niezależnie od pogody przez 24 godziny na dobę. Szybki rozwój i dostawa pierwszej partii rakiet jest najlepszym dowodem na skuteczne wykorzystanie przez US Army nowych prerogatyw przyznanych przez Kongres w kwestii szybkiego zamawiania i dostarczania niezbędnego uzbrojenia dla wojska – powiedział Doug Bush, asystent sekretarza wojsk lądowych do spraw zamówień, logistyki i techniki.

To dopiero wstęp do nowych możliwości, które zostaną zaimplementowane do PrSM na kolejnych etapach rozwoju. Kolejna wersja PrSM ma otrzymać wielozakresowy radar i głowicę naprowadzającą się na podczerwień. Będzie to wersja zoptymalizowana do zwalczania jednostek pływających i jest opracowywana z myślą o zastosowaniu na Pacyfiku przeciwko chińskiej marynarce wojennej. Niewielkie wyrzutnie rozsiane po wyspach Oceanu Spokojnego byłyby trudnym celem do wykryci i zniszczenia jednocześnie stanowiąc duże zagrożenie dla chińskich okrętów wojennych. Trzecia wersja PrSM ma być uzbrojona w nową głowicę bojową przeznaczoną do zwalczania celów umocnionych, na przykład stanowisk dowodzenia czy bunkrów.