Chiny przyjrzały się wojnie w Ukrainie. Zbudowały nowy śmigłowiec

Z pozoru olbrzymie przestrze­nie Azji Wschodniej i Indo-Pacy­fiku nie sprzyjają wykorzystaniu śmigłowców bojowych z ich relatywnie niedużą prędkością i za­się­giem. Z tych powodów z maszyn tej klasy postanowiły zrezygnować japońskie Lądowe Siły Samoobrony, chociaż nie wiadomo, kiedy konkretnie to nastąpi . Chiny jednak oceniają sytuację inaczej. Śmigłowce bojowe są postrzegane jako bardzo przydatna latająca artyleria, na przykład w przypadku starć granicznych z Indiami. Kluczowa jest jednak realizacja jednego zadania, czyli inwazji na Tajwan.

W rezultacie takiego podejścia pierwsze wersje Z-10 były w stanie wytrzymać trafienie co najwyżej pociskiem kalibru 12,7 mili­metra. Dla zachodnich śmigłowców bojowych standardem jest odporność na ostrzał pociskami kalibru 23 mili­metrów. Wojska lądowe miały jednak świadomość małej odporności swoich maszyn. W roku 2018 wprowadzenie mocniejszych sil­ni­ków pozwoliło wzmocnić opance­rzenie, takie maszyny zaczęły trafiać do jednostek od roku 2020. Obecnie Z-10 jest w stanie przeżyć trafienie pociskiem kalibru 20 mili­metrów.

Inną bardzo prawdopodobną przyczyną takich założeń konstrukcyjnych był brak odpowiednich silników. To problem od zarania trapiący chiński przemysł lotniczy. Problem, który dopiero w ostatnich latach zaczęto przezwyciężać. Zbyt słaba moc silników na dużych wysokościach i w gorącym klimacie miała być jednym z powodów początkowego odrzucenia Z-10 przez Pakistan. Islamabad postawił na turecki T129 ATAK. Później jednak na scenę wkroczyła wielka polityka, a konkretnie zablokowanie sprzedaży turec­kich maszyn przez Stany Zjedno­czone. W tych warunkach naj­ko­rzyst­niej­szą ofertą okazał się Z-10ME/P, których Pakistan miał w zależności od źródła zamówić 20 lub 30 sztuk. Trzy pierwsze miały zostać już dostarczone.

Drugi z chińskich śmigłowców bojowych, Z-19, powstał na bazie Z-9, czyli francuskiego śmigłowca Aérospa­tiale SA 365 Dauphin. To maszyna jeszcze lżejsza niż Z-10 (maksymalna masa startowa 4,25 tony wobec 7 ton), a tym samym jeszcze słabiej opancerzona. Z-19 jest bardziej odpowiednikiem japońskiego OH-1, lekkiej maszyny obserwacyjnej i roz­poznaw­czej, wskazującej cele cięższym śmigłowcom, z możliwością zwalczania celów naziemnych, nawodnych i powietrz­nych. Z drugiej strony, Z-19 wyraźnie służy do testów współdziałania z bezzałogowcami.

Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek. Wszak legendarny Mi-24 zaczynał jako wersja rozwojowa Mi-8. W USA Sikorsky usiłował opracować wyspecjalizowaną wersję bojową Black Hawka, oznaczoną S-71. Z-20 to skorupa śmigłowca Sikorsky S-70 z chińskimi silnikami, elektroniką i pięcio­łopa­towym wirnikiem głównym, pójście drogą pierwowzoru nie byłoby więc zaskoczeniem. Nie byłby to zresztą pierwszy taki przypadek w historii tej maszyny. W roku 2021 pojawiły się zdjęcia uzbrojonej wersji Z-20, wypisz wymaluj odpowiednika uzbrojonego Black Hawka zaprezentowanego pięć lat wcześniej na targach w Farnborough.