F‑16 latają już w Ukrainie? Rosjanie widzą niepokojące sygnały

Zdaniem Musienko takie rozwiązanie "to trolling najwyższej próby, biorąc pod uwagę liczbę F-16, które [red. Rosjanie] już widzieli na radarach". Jak bowiem wyjaśnia, na takie wysokości nie ma możliwości faktycznego sprawdzenia przy pomocy np. lornetki, czy na niebie pojawił się F-16, czy coś innego leci z tak dużą prędkością i na tak dużej wysokości. Pozostaje wiec zaufanie do radarów, wskazujących obecność myśliwców F-16 . Oszukiwanie radarów i obrony powietrznej wroga to jednak nie wszystko. Takie "oszustwo" może też wpływać na morale Rosjan, zwłaszcza że o myśliwcach F-16 często mówi się jako o maszynach, które mogą sporo zmienić na linii frontu.

Aerobavovna twierdzi, że jej balony są zdolne do pracy na wysokości ok. 500 metrów i przenoszenia ładunków o masie do 5 kg. Co istotne, aerostaty mogą pozostawać w powietrzu bez przerwy przez kilka dni, a ich przygotowanie do pracy zajmuje mniej więcej 15 minut. Balony napełnia się helem, co sprawia, że nawet w przypadku ich trafienia (ale nie bezpośredniego zniszczenia), taki obiekt spada powoli na ziemię. Taka podróż może trwać nawet trzy godziny, ale zmniejsza ryzyko zniszczenia sprzętu, który przenosi aerostat.