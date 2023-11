Rosja. Ukraińskie siły zaatakowały rosyjski radar 48Y6-К1 Podlet

Testy rosyjskiego radaru 48Ya6-K1 Podlet rozpoczęły się w 2010 roku i jest on czynnie wykorzystywany w służbie od 2015 roku. Według producenta radar Podlet K1 jest w stanie wykryć cele powietrzne w maksymalnej odległości do 300 kilometrów na wysokościach do 10 kilometrów. Jednocześnie liczba celów śledzonych przez radar wynosi podobno co najmniej 200.