Niebywały łup w Syrii. Nawet Ukraińcy nie mają takiego trofeum

Podlet-K1 to trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna, która została skonstruowana z myślą o wykrywaniu celów powietrznych poruszających się na niskich i bardzo niskich wysokościach. Jest wyposażony w antenę ze skanowaniem fazowym oraz kilka pomocniczych elementów, m.in. anten kompensacyjnych. Jak wynika z ogólnodostępnych informacji, sprzęt umożliwia śledzenie do 200 celów jednocześnie, które znajdują się w odległości nawet 300 km.

To jeden z najnowszych sprzętów wojskowych produkowanych przez Rosjan. Jak zauważa portal The War Zone, Podlet-K1 został wprowadzony do służby dopiero ok. 2018 r., a wartość pojedynczego egzemplarza szacuje się na ok. 5 mln dolarów.