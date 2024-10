Panika Rosjan na froncie. Ten karambol spowodował ukraiński dron

Ukraińcy są teraz w stanie atakować dronami FPV lub "Baba Jaga" na dystansie 10 km lub więcej co istotnie wpływa na ostatni odcinek logistyki frontowej. W przypadku Rosjan zaczyna brakować pojazdów opancerzonych i na zapleczu ogromnym zainteresowaniem cieszą się pojazdy typu UAZ-452 Buchanka zapewniające całkiem dobre właściwości terenowe przy przyzwoitej ładowności.

Oczywiście warto zaznaczyć, że Ukraińcy także korzystają pojazdów cywilnych, ale tutaj mowa o do niedawna za taką uważanej drugiej armii świata. To sprawia, że takie pojazdy są bardzo wrażliwe na atak i każde zauważenie przez kierowców dronów oznacza ogromne nerwy. Poniżej widać przypadek jak jeden z UAZ-ów uciekający przed dronem staranował inny egzemplarz.

Oczywiście z czasem Rosjanie nauczyli się przed nimi chronić wykorzystując np. zagłuszarki, ale zasięg takich polowych rozwiązań to zazwyczaj co najwyżej 500 metrów. Wyjątkiem są tylko rzadkie wojskowe rozwiązania pokroju R-330Ż Żytiel, zdolne zakłócić sygnał GPS lub kontrolny na większym obszarze. Warto jednak zaznaczyć, że to też nie jest 100 proc. skuteczna metoda, ponieważ pojawiają się drony sterowane za pomocą rozwijanego światłowodu bądź wyposażone w układy sztucznej inteligencji.