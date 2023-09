Ukraińcy wyskakują z bestii. To dar z Polski

Ukraińcy dość długo ukrywali fakt posiadania Rosomaków. Pierwsze nagranie, na którym widoczne były maszyny z Polski trafiło do Internetu dopiero 30 lipca. Nie ujawniono, kiedy Kijów otrzymał pierwsze egzemplarze. Pojawiały się jednak informacje, że produkowany przez przedsiębiorstwo Rosomak SA (dawniej Wojskowe Zakłady w Siemianowicach Śląskich) kołowy transporter opancerzony miał trafić do Ukrainy w liczbie 200 egzemplarzy.

Rosomak posiada też 6-cylindrowy silnik o mocy prawie 500 KM. Pozawala on osiągać prędkość do 100 km/h, mimo masy pojazdu dochodzącej do 22 t. Ważną cechą Rosomaka sprawiającą, że dobrze radzi sobie nawet w trudnym terenie jest też napęd 8x8. Rosomak jest w stanie pokonać np. rów o szerokości ponad 2 m czy pionową przeszkodę o wysokości do 0,5 m.

Łącznie wyprodukowano już ponad 900 Rosomaków w kilku wariantach. Różnią się one głównie wyposażeniem przez co są dostosowane do wykonywania różnych misji. Nie podawano szczegółów dotyczących tego, jakie wersje przekazano na front. Poza armatohaubicami Krab, Rosmak to jeden z cenniejszych produktów polskiego przemysłu zbrojeniowego, jaki został wysłany do Ukrainy.