Tajemniczy kontrakt Ukraińców. Nie wiadomo co dalej z niemieckimi PzH 2000

W kwietniu ubiegłego roku Ukraina zwróciła się do Niemiec zapytaniem dotyczącym możliwości zakupu aż 100 egzemplarzy haubicoarmat PzH 2000. Okazuje się, że do dziś nie podpisano stosowanej umowy. PzH 2000 to broń już znana ukraińskiej armii i sprawdzona podczas walk z Rosjanami.

Zaskakujące informacje podał niemiecki dziennikarz Björn Müller powołujący się na słowa rzecznika KNDS, do którego należy Krauss Maffei Wegmann, czyli producent PzH 2000.

"Do tej pory nie podpisano żadnego kontraktu na 100 haubic PzH 2000, które Ukraina chciała zamówić latem 2022 r. i których produkcja została zatwierdzona przez rząd federalny" – powiedział niemieckiemu dziennikarzowi rzecznik prasowy KNDS.

100 PzH 2000 dla Ukrainy. Negocjacje utknęły

Na chwilę obecną nie są znane przyczyny tak mocno przeciągających się negocjacji. Zdaniem niemieckich mediów może to być podyktowane zarówno brakiem niezbędnych funduszy, jak i zmianą priorytetów Kijowa dotyczących sprzętu wojskowego. Tygodnika "Der Spiegel" informował, że wartość potencjalnej transakcji na 100 sztuk PzH 2000 to ok. 1,7 mld euro.

Ukraiński portal Defence Express sugeruje z kolei, że stronę ukraińską mogą zniechęcić nie koszty, ale prawdopodobnie długie terminy realizacji zamówienia lub kłopoty z ustaleniem obsługi serwisowej i gwarancyjnej. Z częścią PzH 2000 dostarczoną na front w ramach wsparcia występowały problemy, niemiecki sprzęt okazał się znacznie bardziej awaryjny niż np. polskie Kraby.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Możliwości niemieckich PzH 2000

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) to broń o dużych możliwościach, samobieżna haubicoarmata korzystająca z pocisków kal. 155 mm (standardowych w broni NATO). W przypadku korzystania z podstawowej amunicji pozwala razić cele na dystansie do ok. 35 km, ale możliwe jest użycie pocisków z gazogeneratorem lub dodatkowym napędem rakietowym, których zasięg dochodzi odpowiednio do ok. 45 km i ok 65 km.

Atutem PzH 2000 jest szybkostrzelność, niemieckie haubicoarmaty są zdolne oddać do 10 strz./min, nie licząc szybkiej trójstrzałowej serii w 10 sekund. Dodatkowo są w stanie pracować w trybie MRSI (ang. multiple round simultaneous impact). Poza główną armatą producent montuje tu karabin maszynowy MG3, przy pomocy którego załoga może likwidować mniejsze cele znajdujące się w bliskiej odległości.

Chociaż waga PzH 2000 sięga aż 57 ton, sprzęt zachowuje dobrą mobilność. Ma gąsienicową trakcję i mocy silnik (prawie 1000 KM), rozpędza się do 60 km/h, a w terenie moze pokonywać rowy o szerokości do 3 m i inne mniejsze zagłębienia oraz pionowe przeszkody do wysokości nawet 0,7 m.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski