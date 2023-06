Sąsiad Ukrainy się zbroi. Kupuje drony Watchkeeper X

Rumunia zdecydowała się zamówić trzy sztuki dronów Watchkeeper X za 180 mln dolarów, co jest rozwinięciem porozumienia z 2022 roku. Zakładało ono pozyskanie siedmiu dronów, co wskazuje na potencjał kolejnego zamówienia w przyszłości. Drony zostaną dostarczone do 2025 roku oraz zostaną wyprodukowane w Rumuni przy pomocy partnerów z Wielkiej Brytanii i Izraela.

Drony Watchkeeper X to wspólny projekt Brytyjczyków i Izraelczyków pierwszy raz pokazany podczas targów DSEI w 2015 roku, który jest także oferowany przez WB Electronics w ramach polskiego programu Gryf. Aktualnie z Watchkeepera korzysta British Army, gdzie drony już mają ponad 100 tys. przelatanych godzin i są jedną z nielicznych konstrukcji certyfikowanych do lotu w europejskiej przestrzeni powietrznej.

Watchkeeper X jest dronem klasy taktycznej zdolnym do lotu na pułapie do 4,9 km i w oddaleniu do 200 km od stacji kontrolnej. Jego autonomia operacyjna dochodzi do 16 godzin i jak na razie to jedyny dron mogący korzystać jednocześnie z dwóch głowic obserwacyjnych wyposażonych w uzupełniające się sensory.