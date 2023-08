Rosyjski system obrony wybrzeża Bastion zniszczony. To ważny sukces Ukraińców

Bolesny – także wizerunkowo – dla Rosjan pozostaje ponadto udany atak na radar Podlet-K1, który w teorii ma wykrywać cele takie, jak m.in. drony, które go prawdopodobnie zniszczyły. Utrata systemu Bastion jest dla Rosji tym dotkliwsza, że jest to pierwsza bojowa strata tej broni w historii.

Mają one prawie 9 metrów długości, ważą 3 tony i mają zasięg co najmniej 300 km. Pociski te lecą do celu z prędkością Mach 3, bezpośrednio przed atakiem zmniejszając wysokość lotu z ok. 14 km do zaledwie pięciu metrów.