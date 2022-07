Rosjanie stracili cenny sprzęt. "Podlet-K1" i "Repellent-1" bez szans w starciu z HIMARS

"Podlet-K1" to uniwersalna, mobilna trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna, opracowana do wykrywania niewielkich, poruszających się z małą prędkością i nisko latających celów powietrznych na niskich i ekstremalnie niskich wysokościach np. pocisków manewrujących czy bezzałogowych statków powietrznych. Jak informuje Militarnyj przy jego użyciu można wykryć samoloty lecące w odległości do 300 km i na wysokości do 10 km. System może śledzić jednocześnie co najmniej 200 celów. Serwis zaznacza też, że Rosjanie wykorzystują te radary jako uzupełnienie systemów rakietowych czwartej generacji typu ziemia-powietrze S-400.